مواجهة جديدة تجمع السعودية وإيران

أجريت إعادة قرعة منافسات كرة القدم للرجال لكأس أمم آسيا 2018 في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد إضافة الإمارات وفلسطين.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأسيوي، فإن القرعة الجديدة أسفرت عن لعب منتخب إندونيسيا المضيف بالمجموعة الأولى إلى جانب هونغ كونغ ولاوس والصين تايبيه وفلسطين.

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وجاءت كوريا الجنوبية الفائزة بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية، ضمن المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبات البحرين وقرغيزستان وماليزيا والإمارات.

وجاءت المجموعات التي حسمتها القرعة الأربعاء كما يأتي:

المجموعة الأولى: إندونيسيا وهونج كونج ولاوس والصين تايبيه وفلسطين.

المجموعة الثانية: تايلاند وأوزبكستان وبنغلادش وقطر.

المجموعة الثالثة: العراق والصين وتيمور الشرقية وسورية.

المجموعة الرابعة: اليابان وفيتنام وباكستان ونيبال.

المجموعة الخامسة: كوريا الشمالية والسعودية وإيران وميانمار.

المجموعة السادسة: كوريا الجنوبية والبحرين وقرغيزستان وماليزيا والإمارات.

Asian Games 2018 re-draw results. Thoughts? pic.twitter.com/5tF33iWTR6 — AFC (@theafcdotcom) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام منافسات كرة القدم للرجال خلال الفترة من 14 أغسطس/ آب إلى أول سبتمبر/ أيلول في جاكرتا وباليمبانج، علما بأن الدورة تفتتح رسميا في 18 أغسطس.