مارادونا يتقدم لخطبة صديقته العشرينية

قدم دييغو أرماند مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والعالمية، خاتما للزواج من روسيو أوليفا، إلى صديقته، اليوم الأربعاء، في عيد مولدها الـثامن والعشرين.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فاجأ مارادونا البالغ من العمر 57 عامًا، صديقته وأهداها خاتما في عيد مولدها الثامن والعشرين، واتفقا على الزواج بعد 4 سنوات.

وقالت أوليفا في تصريحات نشرتها الصحيفة: "أنا سعيدة لأن هذا هو عيد ميلادي الأخير كامرأة وحيدة، ويمكنني مشاركته معكم جميعًا، أتمنى وإلى الأبد أن أكون سعيدة مع دييغو".

Diego Maradona gives engagement ring to 28-year-old girlfriend Rocio Oliva as couple get set for marriagehttps://t.co/ynILwFtW9b pic.twitter.com/PLgfdh0RDl — Mirror Football (@MirrorFootball) ٢٥ يوليو ٢٠١٨

وذكرت أن أوليفا هي لاعبة كرة قدم أرجنتينية، حيث لعبت في العديد من الأندية المحلية.

وقدم مارادونا لأوليفا خاتما من الماس وطلب منها الزواج منه أمام 45 نزيلا في الفندق.

وقال اللاعب البالغ من العمر 57 عاما: "نعم"، ويقال إنه احتفل بها مع زجاجات شمبانيا "دوم بيرغنون".

وتابعت الصحيفة، أن مونيكا والدة أوليفيا ومونيه ابنة مارادونا انفجرتا بدموع الفرح بعد تقديم الحلقة.

والتقى مارادونا بأوليفا في عام 2012 بعد الطلاق من زوجته كلوديا فيلافان، في عام 2003 بعد زواج دام 17 عاما.

في البداية طلب من أوليفا الزواج منه في روما في فبراير/ شباط 2014، لكنه قدم لها خاتما فقط، وسيحدد الزوجان موعدا لحفل الزفاف.

وكان مارادونا قد وقع عقدا لرئاسة نادي "دينامو بريست" لكرة القدم في جمهورية بيلاروس (بيلاروسيا) لمدة ثلاث سنوات، وقال إنه يأمل أن يصبح رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو مشجعا للفريق، بحسب "رويترز".