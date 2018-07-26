نجم المنتخب الروسي على بعد خطوة من موناكو

أصبح نادي موناكو الفرنسي على بعد خطوة من التوقيع مع نجم المنتخب الروسي، ألكسندر غولوفين، للفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أشار موقع "جول" إلى أن اللاعب سيصل للإمارة الفرنسية يوم الغد، من أجل القيام بإجراء الفحص الطبي.

على أن يقوم بتوقيع العقد يوم الجمعة مع وصيف بطل الدوري الفرنسي.

وأشارت تقارير إلى توقف المفاوضات بين نادي تشيلسي الإنجليزي وتسيسكا الروسي، الأمر الذي قرب اللاعب بشكل أكبر للنادي الفرنسي.

© REUTERS / JUAN MEDINA مدرب برشلونة يصر على شراء لاعب روسي

ويصل عقد اللاعب إلى 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات، حيث يلعب صاحب الـ22 عاما كصانع ألعاب، وقد تألق مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة.

ويواصل نادي الإمارة الفرنسية سياسة الاعتماد على شراء لاعبين شباب، بغيىة تحقيق عائدات جيدة بعد القيام ببيعهم بأسعار كبيرة للأندية الأوروبية الراغبة.

وكان النادي قد حصل على الكثير من العائدات المالية جراء بيعه لعدد من لاعبيه السابقين كمارسيال، مبابي و ليمار.