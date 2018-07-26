الاتحاد الروسي لكرة القدم يمدد عقد مدرب المنتخب الوطني تشيرتشيسوف

أعلن عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، إيغور ليبيديف، اليوم الخميس، ان اللجنة وافقت على تمديد العقد مع المدرب المنتخب الوطني الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مدرب المنتخب الروسي لـ "سبوتنيك": سعيد بالعمل مع المنتخب ولم أقرر بعد مصيري معه

موسكو- سبوتنيك . وقال ليبيديف، في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم رسميا على تعيين ستانيسلاف تشترتشيسوف في منصب مدرب الفريق الوطني الروسي لكرة القدم للرجال لفترة جديدة".

وسيعقد، اليوم الخميس، في موسكو اجتماعا للجنة التنفيذية لاتحاد روسيا لكرة القدم، الذي سيلخص جميع المباريات التي خاضها المنتخب الوطني الروسي في نهائيات كأس العالم التي نظمت في روسيا، حيث نجح تشيرتشيسوف، مخالفا جميع التوقعات بقيادة الفريق للتواجد ضمن أفضل 8 منتخبات في المونديال.

والجدير بالذكر، أن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، أقيمت وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا، وذلك في 11 مدينة روسية، وامتدت المنافسات في الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو، وحتى 15تموز/يوليو.