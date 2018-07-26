"قائمة محظورات" يضعها المدرب الجديد للاعبي باريس سان جيرمان

أعلن المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، عن قائمة من المواد المحظورة على لاعبي النادي الباريسي.

أعد المدرب الألماني المنتقل حديثا للنادي الباريسي قائمة من المواد المحظورة على لاعبيه.

وشملت القائمة عددا من المشروبات الغازية والمأكولات كالباستا والوجبات السريعة ضمن القائمة.

© REUTERS / CHARLES PLATIAU لاعبو باريس سان جيرمان يتصدرون تشكيل أغلى اللاعبين في العالم

كما قام الألماني بزيارة عدد من المطاعم التي يتردد عليها لاعبوه بشكل شبه دائم، وبخاصة مبابي وداني ألفيش وماركينيوس.

وألزم توخيل اللاعب البرازيلي داني ألفيش، باتباع حمية غذائية خلال فترة تعافيه من الإصابة والتي تسببت بغيابه عن كأس العالم الأخيرة.

وسيخوض النادي الباريسي مباراة السوبر الفرنسي في الرابع من أغسطس/آب، أمام موناكو.