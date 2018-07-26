"قائمة محظورات" يضعها المدرب الجديد للاعبي باريس سان جيرمان

أعد المدرب الألماني المنتقل حديثا للنادي الباريسي قائمة من المواد المحظورة على لاعبيه.
وشملت القائمة عددا من المشروبات الغازية والمأكولات كالباستا والوجبات السريعة ضمن القائمة.
كما قام الألماني بزيارة عدد من المطاعم التي يتردد عليها لاعبوه بشكل شبه دائم، وبخاصة مبابي وداني ألفيش وماركينيوس.
وألزم توخيل اللاعب البرازيلي داني ألفيش، باتباع حمية غذائية خلال فترة تعافيه من الإصابة والتي تسببت بغيابه عن كأس العالم الأخيرة.
وسيخوض النادي الباريسي مباراة السوبر الفرنسي في الرابع من أغسطس/آب، أمام موناكو.
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