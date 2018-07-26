مورينيو يشعل الأجواء قبل لقاء فريقه وليفربول

قام البرتغالي مدرب نادي "مانشستر يونايد" الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بإثارة الأجواء مع نظيره الألماني، يورجن كلوب، مدرب نادي "ليفربول" الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

حيث سخر مورينيو في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه في كأس الأبطال فجر اليوم على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح، من الإنفاق الكبير لنادي "ليفربول" على ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأكد أنه في ظل هذه الصفقات سيكون "ليفربول" تحت ضغط قوي للفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بحسب صحيفة "اس" الإسبانية.

© REUTERS / Jason Cairnduff مورينيو يصدم جماهير مانشستر يونايتد

يذكر أن "ليفربول" أنفق 170 مليون جنيه إسترليني حتى الآن أي ما يعادل 225 مليون دولار تقريبا، خلال الانتقالات الصيفية.

أي ما يقرب من ربع مليار دولار لضم أربعة لاعبين فقط هم: الحارس البرازيلي أليسون بيكر من "روما" الإيطالي، والغيني نابي كيتا من "لايبزيج" الألماني، والسويسري شاكيردان شاكيري من "ستوك سيتي"، والبرازيلي فابينيو من "موناكو" الفرنسي.

وأضاف مورينيو:"في هذا الموسم على كلوب أن يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي، خاصة بعد كل هذا الإنفاق ليس في الصيف الجاري فقط ولكن في يناير الماضي أيضاَ".

في إشارة للمدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الذي ضمه "ليفربول" من "ساوثهامبتون" في الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 100 مليون دولار دولار.