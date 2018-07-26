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21:28 26 يوليو/ تموز 2018
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    ميسي يحتفل بإحراز الهدف الأول

    برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رياضة
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    رد جوسيب فيفس، المتحدث باسم نادي "برشلونة"، اليوم الخميس، على الإشاعات حول رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف "ريال مدريد".

    وقال فيفس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "نتحلى بالهدوء بشأن التوقيع مع مالكوم، لقد تصرفنا بالطريقة الصحيحة، كان هناك اتفاق بين جميع الأطراف، لا يمكن أن نشعر بالذنب للتوقيع مع لاعب موهوب".

    مشجعو نادي يوفنتوس الإيطالي يحملون قمصان اللاعب كريستيانو رونالدو في تورينو
    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    رونالدو يتفوق على ميسي ونيمار في مجال جديد

    وعند سؤاله حول إمكانية رحيل ميسي مقابل 100 مليون يورو، أوضح "لا أستطيع تخيل بأن ميسي ليس معنا، لا يمكن تصور هذا الوضع".

    ويستعد النادي الكتالوني، لتقديم البرازيلي مالكوم دي أوليفرا، لاعب الفريق الجديد، المنضم من صفوف "بوردو" الفرنسي، اليوم الخميس، خلال معسكر الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وفي سياق مختلف، وصف نادي برشلونة، الانتقادات التي تعرض لها بسبب سفر فريق الرجال إلى الولايات المتحدة على الدرجة الأولى، بينما سافر الفريق النسائي على الدرجة السياحية، بأنها "وقاحة".

    وشنت المسئولة الإدارية عن كرة القدم النسائية في النادي الكتالوني، ماريا تيكسيدور، هجوما على الأصوات التي انتقدت هذا التمييز بين الفريقين، والذي عزاه برشلونة إلى "مشكلة لوجستية".

    وأوضح فيفس، أنه عندما تم التعاقد على السفر إلى الولايات المتحدة "لم يؤخذ في الاعتبار القيام بجولة مختلطة"، ولهذا السبب اضطرت اللاعبات إلى السفر على الدرجة السياحية، في حين أن فريق الرجال سافر على الدرجة الأولى.

    وأضاف فيفز "بالنسبة لرحلات الطيران بين المدن الأمريكية، أخذ هذا الوضع في الحسبان بالفعل، وسوف يسافر الجميع على مقاعد الدرجة الأولى".

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