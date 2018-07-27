تعرف على موعد الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع يوفنتوس

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن جدول الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، والذي ينتظره الكثير من المتابعين في ظل تواجد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإيطالي، يوم 18 أغسطس/أب، على أن تنتهي في 26 مايو/أيار 2019.

وسيكون الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع السيدة العجوز ضد كييفو فيرونا في الجولة الأولى على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي أحد يومي 18-19 أغسطس/أب المقبل.

وكان رونالدو قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الجاري، مقابل 110 مليون يورو.

يذكر أن يوفنتوس هو بطل الدوري الإيطالي خلال السبع نسخ الأخيرة.