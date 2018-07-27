تعرف على موعد الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع يوفنتوس

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإيطالي، يوم 18 أغسطس/أب، على أن تنتهي في 26 مايو/أيار 2019.
وسيكون الظهور الرسمي الأول لرونالدو مع السيدة العجوز ضد كييفو فيرونا في الجولة الأولى على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي أحد يومي 18-19 أغسطس/أب المقبل.
.@SerieA_TIM Matchday 1️⃣: Chievo 🆚 Juventus at the Stadio Bentegodi!#ForzaJuve pic.twitter.com/AD2OR1y7EP— JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2018
وكان رونالدو قد انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الجاري، مقابل 110 مليون يورو.
يذكر أن يوفنتوس هو بطل الدوري الإيطالي خلال السبع نسخ الأخيرة.
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