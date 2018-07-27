أليجري يكشف عن مركز رونالدو في يوفنتوس

صرح المدير الفني لبنادي يوفنتوس، الإيطالي ماسيميليانو أليجري، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيلعب في نفس مركزه الذي كان يوجد فيه مع نادي ريال مدريد، وأنه يأمل أن يتمكن من تسجيل العديد من الأهداف مثلما فعل طوال مسيرته.

قال المدير الفني لفريق يوفنتوس في تصريحاته: "كريستيانو رونالدو سيلعب في نفس مركزه المعتاد، إذ سيلعب في الخط الهجومي للفريق، كما أنه اعتاد على تسجيل الكثير من الأهداف، وآمل أن يقوم بالشيء نفسه معنا"، بحسب مانقلت صحيفة "إس" الإسبانية.

© AFP 2018 / Francisco Leong بالأرقام...رونالدو صاحب الـ33 عاما يتفوق على لاعبين بعمر الـ20 جسديا

وتحدث أليجري عن سوق الانتقالات الصيفية الحالية: "ليس لدي الكثير من المعلومات عن سوق الانتقالات الحالي، والسبب في ذلك أننا نتواجد حاليا في أمريكا، وهناك ست ساعات فرقا في التوقيت، فعندما ننام هنا، يكون الأمر في إيطاليا مختلفا تماما ويكون الجميع ما زال

مستيقظا، ولهذا فإنني لا أعلم ما هي تطورات الأمور في سوق الانتقالات، ولكنني متأكد تمامًا أن مسؤولي النادي يقومون بعمل جيد كما هي طبيعة الحال دائمًا، فاستطاعوا خلال العام الحالي التوقيع مع رونالدو وكانسيلو، وطوروا من تشكيلة الفريق".

يذكر أن إدارة يوفنتوس تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من الحصول على خدمات رونالدو قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها ما يقرب من 130 مليون دولار، ووقع اللاعب على عقد مدته أربع سنوات مقابل راتب سنوي يصل لـ35 مليون دولار.