سبب تعاقد ريال مدريد مع لوبيتيجي بعد رحيل زيدان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة 27 يوليو/تموز، عن السبب الذي قاد ريال مدريد إلى التعاقد مع المدرب الإسباني جيان لوبتيجيي، بعد رحيل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان عن الفريق الملكي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، تعاقد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مع لوبيتيجي، عقب فشله في التعاقد مع 4 مدربين، وضعهم رئيس الملكي كبدائل لخلافة زين الدين زيدان.

© REUTERS / JUAN MEDINA زيدان على خطى الدون إلى يوفنتوس

وتابعت الصحيفة: "إن لوبيتيجي كان آخر الخيارات في قائمة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لتعويض رحيل زيدان".

وأوضحت أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، تصدر اهتمامات الريال، لكن كان من الصعب التعاقد معه، بعد أن جدد عقده مع السبيرز مؤخرًا.

ودخل الإيطالي ماسيمليانو أليجري، مدربا أيضا ضمن قائمة الفريق الملكي لخلافة زيدان، قبل أن يفضل الالتزام بعقده والاستمرار مع البيانكونيري، في الموسم الجديد.

وأشارت إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق السابق لتشيلسي، والألماني جوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، كانا أيضا ضمن الترشيحات لتولى القيادة الفنية للميرنجي.

وأكدت أن بيريز اتجه إلى عرض مهمة تدريب ريال مدريد على لوبيتيجي كآخر الخيارات المتاحة، حيث وافق المدرب الإسباني دون تردد.