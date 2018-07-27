بوتين يمنح مكافآت لأعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيمنح يوم غد السبت، مكافآت حكومية وشهادات تقدير لـ23 رياضيا و6 مدربين في المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين: كأس العالم في روسيا حدث هام على المستوى العالمي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "سيمنح الرئيس مكافآت حكومية وشهادات تقدير لـ23 رياضياً و6 مدربين في المنتخب الوطني لكرة القدم، الذين شاركوا في بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا — 2018".

وستجري مراسم توزيع المكافآت في صالة يكاتيرينا بالكرملين".

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم حقق أفضل النتائج عبر تاريخه متخطيا دور المجموعات ودور الـ 16 إلى ربع النهائي، ليحصل بذلك على 16 مليون دولار من "فيفا".

يذكر بأن روسيا احتضنت وللمرة الأولى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت بين 14 يونو/ حزيران ولغاية 15 يوليو/ تموز في 11 مدينة روسية.