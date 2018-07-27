جماهير ريال مدريد تختار البديل الأمثل لرونالدو

أظهر استطلاع رأي أجرته إحدى الصحف الإسبانية، كشفت نتائجه اليوم الجمعة، أن المهاجم المثالي الذي ترغب جماهير ريال مدريد في استقدامه للفريق خلال الصيف الجاري لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس هو هاري كين.

© REUTERS / MASSIMO PINCA أليجري يكشف عن مركز رونالدو في يوفنتوس ، والذي شارك فيه 200 ألف مشجع، أن هاري كين، مهاجم توتنهام، فاز بغالبية أصوات جماهير الريال بنسبة 26%، متفوقا على الثنائي إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان، وماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان اللذين نالا 14% فقط.

وتابعت الصحيفة، أن الخيارات الأخرى لريال مدريد لتدعيم الهجوم مثل ماريانو دياز، مهاجم ليون، وروبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ الألماني، حصلا على 12% فقط من أصوات الجماهير.

وحصل في آخر الاستفتاء، مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو على نسبة 6% من الأصوات.

وكان رونالدو رحل إلى يوفنتوس خلال الصيف الجاري مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات بعد 9 أعوام قضاها رفقة الفريق الملكي حصد فيها جميع الألقاب الممكنة مع الميرنجي.