فيديو... كيف غير صلاح "الهرم الرابع" نظرة الإنجليز عن الإسلام

وبحسب موقع "ميدل إيست أي"، يعد صلاح الهرم الرابع في مصر، بسبب مساهماته في إمتاع عاشقي الكرة الإنجليزية حول العالم وجماهير الكرة المصرية خاصة.
وكان صلاح قد حصل على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، كما حصد لقب هداف البريميرليغ، وأيضا قاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، لينهي الموسم مسجلا 44 هدفا بجميع البطولات.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
محمد صلاح @MoSalah ⬅️ — وصيف بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول @LFC_Arabic.
— الفائز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز. pic.twitter.com/IekROvdPWk
ويتواجد محمد صلاح في معسكر "ليفربول" المشارك في الكأس الدولية للأبطال بأمريكا، كما أحرز هدفا في فوز الريدز على "مانشستر سيتي" بهدفين لهدف خلال البطولة الودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)