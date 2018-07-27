يزيد الراجحي أول عربي يحقق المركز الأول بأطول رالي في العالم

بعد منافسة استمرت لمدة 7 أيام في فئة "T1" حقق السعودي يزيد الراجحي سائق فريق "اكس ريد ميني جون كوبر ووركس" المركز الأول في رالي طريق الحرير المقام في روسيا.

سبوتنيك. وقطع الراجحي سبع مراحل من السباق في 23 ساعة و49 دقيقة و14 ثانية بفارق أكثر من ساعة عن أقرب منافسيه.

وقال الراجحي بعد فوزه "أنا راض تماما عن مشاركتي في رالي "طريق الحرير" وأنا سعيد بانتصاري، لم يكن بالبسيط ولكن الطاقم تعامل مع الوضع، كل شيء كان ممتعا ومثيرا، شكرا جزيلا لمنظمي السباق".

وتم تكريم المتسابق السعودي في احتفال رسمي عند خط نهاية السباق في الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، ومنحت الجوائز من قبل وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف ومدير "طريق الحرير" فلاديمير شاغين.

© Sputnik . Ali Yousef من حفل تكريم المتسابق السعودي يزيد الراجحي عند خط نهاية السباق في الساحة الحمراء

وبفوز الراجحي البالغ من العمر 36عاما، يصبح أول عربي يحقق لقب أطول رالي في العالم.

وحقق الراجحي العديد من الانتصارات على المستوى العربي والعالمي.

وبدأ رالي "طريق الحرير " القسم الروسي في استراخان في 21 يوليو/ تموز، وانتهى في موسكو اليوم.

وسيجري القسم الصيني من السباق في أيلول/ تشرين الأول المقبل.