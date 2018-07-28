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10:31 28 يوليو/ تموز 2018
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    محمد صلاح وسرجيو راموس

    تعليق "غير مسبوق" من مدرب ليفربول على واقعة "راموس - صلاح"

    © AP Photo / Efrem Lukatsky
    رياضة
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    أصدر يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تعليقا وصفته وسائل إعلام بريطانية بـ"غير المسبوق" على واقعة اعتداء مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، على جناح الريدز المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

    وتسبب راموس في إصابة محمد صلاح بالكتف، كما وجه ضربة لحارس ليفربول أصابته بارتجاج في المخ، في نهائي دوري الأبطال، الذي شهد فوز ريال مدريد باللقب رقم 13 في تاريخه، عقب الفوز على ليفربول في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    محمد صلاح مصابا
    © AFP 2018 / FRANCK FIFE
    صلاح يسخر من تصريحات راموس ويتحدث عن مشاركته أمام الأوروغواي
    وقرر كلوب كسر صمته بشأن الإصابة التي تسبب بها راموس لنجم الفريق محمد صلاح.

    وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية: "لقد كان تدخل راموس على صلاح، قاس ووحشي إلى أبعد درجة، أشبه بمباريات المصارعة لا مباريات كرة القدم".

    وتابع "إذا ما شاهدت ما حدث مرة أخرى ولست مشجعا لريال مدريد، ستدرك كم كان راموس قاسيا ووحشيا مع محمد صلاح".

    واستطرد "عندما تكون مدربا لفريق في مباريات كبرى مثل تلك، لا تفكر في تلك الأمور للوهلة الأولى، لكن بعد فترة تحتاج إلى أن تعيد تفكيرك لتحكم على الأمور بصورة أفضل".

    ومضى بقوله

    أعتقد أنه لو كانت تستخدم تقنية الفيديو (VAR)، لكان راموس قد تعرض للطرد، لقد كان قاسيا.

    وقال كلوب "لست متأكدا أننا يمكن أن نواجه هذه التجربة مرة أخرى، لا يمكن أن نشاهد لاعبا يسقط آخر بتلك الطريقة الأشبه بالمصارعة لا كرة القدم، أو يضع كوعه في رأس حارس مرمى، لكي يفوز فريقه، هذه ليست كرة القدم".

    وعن راموس قال كلوب:

    هو ليس من نمط اللاعبين الذين أحبهم، لكن أيا ما كان هل ما فعله أمرا طبيعيا؟ أعتقد لا، ليس من الطبيعي أن تلعب كرة القدم بتلك الطريقة.

    وأردف "إذا ما وضعت جميع مواقف راموس أمامك ستشاهد الكثير من الأمور، قبل عام كان مسؤولا عن طرد خوان كوادرادو في يوفنتوس، ولم يتحدث أحد عن الأمر".

    واختتم بقوله

    صمتنا أمام هذا يعني أننا نسمح باستخدام السلاح مثلا للفوز بالمباريات، لكني لا أحب هذا الأمر، لكن هذا لا يعني أننا لا نحب الشجاعة في اللعبة، وإذا ما قلت هذا يقولون إنني ضعيف أو خاسر، لكني لست هذا الشخص الذي يستيقظ كل صباح ويفكر في راموس.

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