مهاجم اليابان موتو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه بات على أعتاب إتمام إجراءات التعاقد مع يوشينوري موتو مهاجم منتخب اليابان قادما من ماينتس.

وتوصل نيوكاسل إلى اتفاق مع ماينتس على ضم موتو، الذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الماضية، ويتبقى فقط حصول اللاعب على تصريح العمل. وفقا لـ"رويترز".

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وسيقرر الاتحاد الإنجليزي في الأيام المقبلة إذا ما كان سيساعد على استخراج ترخيص العمل للاعب الياباني في ظل أنه لم يكن يشارك بانتظام مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة.

وتألق موتو في فريق طوكيو حيث سجل 23 هدفا في 51 مباراة قبل أن ينتقل إلى ماينتس في 2015 ويحرز 20 هدفا في 66 مباراة. وخاض موتو 25 مباراة دولية.

وذكرت تقارير أنه في حال إِتمام الصفقة فإن نيوكاسل سيدفع حوالي 9.5 مليون جنيه إسترليني (12.45 مليون دولار) لضم موتو.