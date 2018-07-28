أوزيل يتألق في فوز أرسنال 5-1 على سان جيرمان في سنغافورة

تألق مسعود أوزيل مع عودته إلى تشكيلة أرسنال، بعد أسبوع متوتر للاعب الألماني، الذي افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بالفوز 5-1 على باريس سان جيرمان، وديا في سنغافورة، اليوم، السبت.

وبحسب وكالة "رويترز". أعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي مع بلاده، بداعي "العنصرية"، بسبب أصوله التركية، لكنه بدا في حالة رائعة أمام بطل فرنسا.

وسجل أوزيل مبكرا بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة من بيير-إيمريك أوباميانج، قبل أن ينقذ بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، عدة فرص خطيرة من أليكس أيوبي وأوباميانج وهنريخ مخيتاريان.

وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بقوة، وأدرك التعادل، بواسطة كريستوفر نكونكو، من ركلة جزاء.

وأضاف البديل، ألكسندر لاكازيت، الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة رائعة في شباك بوفون ، قبل أن يضع المهاجم الفرنسي الكرة برأسه في المرمى، من مدى قريب، ويسجل مجددا، وتصبح النتيجة 3-1.