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17:56 28 يوليو/ تموز 2018
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    مسعود أوزيل

    أوزيل يتألق في فوز أرسنال 5-1 على سان جيرمان في سنغافورة

    © REUTERS / Dylan Martinez
    رياضة
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    تألق مسعود أوزيل مع عودته إلى تشكيلة أرسنال، بعد أسبوع متوتر للاعب الألماني، الذي افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بالفوز 5-1 على باريس سان جيرمان، وديا في سنغافورة، اليوم، السبت.

    وبحسب وكالة "رويترز". أعلن أوزيل اعتزال اللعب الدولي مع بلاده، بداعي "العنصرية"، بسبب أصوله التركية، لكنه بدا في حالة رائعة أمام بطل فرنسا.

     

    اللاعب الألماني مسعود أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © REUTERS /
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    وأشرك أرسنال تشكيلة قوية، وارتدى أوزيل شارة القيادة أمام العملاق الفرنسي، الذي اعتمد على مجموعة من اللاعبين الشبان، إلى جانب الحارس المخضرم، جيانلويجي بوفون.
    وسجل أوزيل مبكرا بعد مرور 13 دقيقة بعد تمريرة من بيير-إيمريك أوباميانج، قبل أن ينقذ بوفون، الذي خاض 176 مباراة دولية، عدة فرص خطيرة من أليكس أيوبي وأوباميانج وهنريخ مخيتاريان.
    وبدأ سان جيرمان الشوط الثاني بقوة، وأدرك التعادل، بواسطة كريستوفر نكونكو، من ركلة جزاء.
    وأضاف البديل، ألكسندر لاكازيت، الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة رائعة في شباك بوفون، قبل أن يضع المهاجم الفرنسي الكرة برأسه في المرمى، من مدى قريب، ويسجل مجددا، وتصبح النتيجة 3-1.
    وسجل المدافع روب هولدينج، والمهاجم الشاب إيدي نكيتياه، الهدفين، الرابع والخامس، في الدقائق الأخيرة، ليخرج أرسنال بالانتصار بعد خسارته وديا بركلات الترجيح أمام أتليتيكو مدريد، يوم الخميس الماضي.    

     

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    فرنسا, مسعود أوزيل, تركيا, نادي أرسنال, ألمانيا, تركيا, ألمانيا
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