"جدال وغضب في الملعب" يخرج صلاح وماني من مباراة مانشستر يونايتد (صور)

خرج نجما ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني، بديلين في مباراة فريقيهما ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي ضمن الدورة الدولية والودية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن تقارير صحفية بريطانية كشفت كواليس "مفاجأة" للخروج.

وقال موقع "مترو" البريطاني إن محمد صلاح وساديو ماني خرجا من الملعب، بعد "جدال داخل أرضية ملعب ميتشغان الأمريكي".

© AP Photo / Adam Davy بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول ومانسشتر يونايتد (4-1)

وأشارت الصحيفة إلى حالة من الجدال نشبت بين صلاح وماني حول من يلعب ركلة الجزاء المحتسبة لفريق ليفربول ، والتي سجلها ماني في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وكان محمد صلاح قد حصل على ركلة الجزاء، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع مانشستر يونايتد، ولعل ذلك كان سبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء، بحسب قول الصحيفة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد صلاح بدا منزعجا ومرتبكا، بعدما لم يسمح له بتسديد ركلة الجزاء، وتحدث بكلمات بدت وكأنها غاضبة لساديو ماني قبل أن ينسحب ليسدد ماني الكرة.

Mohamed Salah has to be dragged away as he argues with Sadio Mane over penaltyhttps://t.co/kXmTot9jID pic.twitter.com/kQQspDz1jw — Mark Barbara Linda (@Barbara20501) July 28, 2018

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وفاز ليفربول في مباراته الودية أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

Penalty or dive?



Mohamed Salah gets the benefit of the doubt against Man Utd, and Sadio Mane converts from the spot. pic.twitter.com/NV5sXgSR8H — Goal (@goal) July 29, 2018

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ولم يشارك محمد صلاح وساديو ماني في الشوط الثاني من اللقاء، وشارك بدلا منهما شاي أوجو، وشيردان شاكيري.