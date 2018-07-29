"جدال وغضب في الملعب" يخرج صلاح وماني من مباراة مانشستر يونايتد (صور)

وقال موقع "مترو" البريطاني إن محمد صلاح وساديو ماني خرجا من الملعب، بعد "جدال داخل أرضية ملعب ميتشغان الأمريكي".
وكان محمد صلاح قد حصل على ركلة الجزاء، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع مانشستر يونايتد، ولعل ذلك كان سبب رغبته في تسديد ركلة الجزاء، بحسب قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن محمد صلاح بدا منزعجا ومرتبكا، بعدما لم يسمح له بتسديد ركلة الجزاء، وتحدث بكلمات بدت وكأنها غاضبة لساديو ماني قبل أن ينسحب ليسدد ماني الكرة.
Mohamed Salah has to be dragged away as he argues with Sadio Mane over penaltyhttps://t.co/kXmTot9jID pic.twitter.com/kQQspDz1jw— Mark Barbara Linda (@Barbara20501) July 28, 2018
وفاز ليفربول في مباراته الودية أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
Penalty or dive?— Goal (@goal) July 29, 2018
Mohamed Salah gets the benefit of the doubt against Man Utd, and Sadio Mane converts from the spot. pic.twitter.com/NV5sXgSR8H
ولم يشارك محمد صلاح وساديو ماني في الشوط الثاني من اللقاء، وشارك بدلا منهما شاي أوجو، وشيردان شاكيري.
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