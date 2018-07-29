فيديو.. قرارات سعودية جديدة بدعم من ولي العهد

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، عن التداعيات التي تعيشها الكرة السعودية، منذ عام 2007 حيث لم يستطع الأخضر تخطي دور المجموعات بكأس آسيا، كما أنه لم يتأهل خلال نسختي 2010 و 2014 من المونديال.

وفند آل الشيخ الأسباب التي أدت إلى ذلك، في مداخلة هاتفية على فضائية "24" الرياضية السعودية، حيث أكد أن منها المادية والإدارية، إلى جانب ضعف الدوري المحلي، الذي مر بمرحلة من الهبوط نتيجة غياب أندية: النصر، الاتحاد، وكذلك الشباب، فيما انحصرت المنافسة بين الهلال والأهلي.

وأضاف آل الشيخ، "همنا حاليا ينصب في بناء دوري قوي. والتركيز على القواعد (دوري الناشئين والشباب)، إضافة إلى التركيز على دوري المدارس والجامعات، وسنضع لها برنامجا؛ فهي التي أخرجت النجوم لكرتنا، لأننا نحن برازيل العرب، فنحن موهوبون بالفطرة".

وتابع: "بعد أن تم ترتيب الأمور في الاتحادات والأندية سأعود لممارسة دوري الإشرافي بوصفي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، وإنني أعاهد ربي وولاة أمري أن أنظر بعين السواسية إلى الجميع، وأنا أحب بلدي أكثر من أي شيء في الدنيا، وأمنيتي وطموحي أن أسهم ولو بجزء بسيط في نهضة الرياضة في بلدي".



وأوضح: "كل الدعم للرياضة السعودية هو من سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كل الدعم من الألف إلى الياء، فهو الذي يحفزنا، ويمدنا بالتوجيهات السديدة، وله دور كبير في تصحيح مسار المنتخب في كأس العالم، ودعمه المادي والمعنوي لم يسبق أن حصل في تاريخ الرياضة السعودية".

واختتم مداخلته: "بابي ومكتبي مفتوحان للجميع، والتغييرات الرياضية ستكون واسعة وفي كل المجالات، وستثلج صدر الشارع الرياضي".