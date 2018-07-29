رسميا... بايرن ميونخ يحسم مصير خاميس رودريغيز مع الفريق

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد 29 يوليو/ تموز، بشكل نهائي الجدل حول موقف نجمه الكولومبي، خاميس رودريغيز، المنضم من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وبحسب الموقع الرسمي للفريق البافاري، أعلن الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينز رومينيجه، أنه سيتم تفعيل خيار شراء اللاعب بشكل نهائي، من ريال مدريد.

ويلعب خاميس في صفوف بايرن، على سبيل الإعارة لعامين من النادي الملكي، حتى يونيو/ حزيران 2019، لكن عقده يتضمن خيار الشراء النهائي، مقابل 42 مليون يورو.

وقال رودريغيز، أمس السبت، "قد أستمر لعدة سنوات مع العملاق الألماني، أريد أن أفوز بمزيد من الجوائز هذا الموسم، وأن أكون عضوا مهما في الفريق، أنا سعيد جدا هنا، أنا أفكر فقط في بايرن، إنه ناد رائع وأستطيع أن أرى نفسي أقيم هنا لفترة أطول".