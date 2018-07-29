بعد رونالدو... يوفنتوس يضحي بثلاثة من لاعبيه لضم صفقة ضخمة

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لضم صفقة مدوية جديدة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يريد استعادة لاعبه الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن إدارة يوفنتوس أخبرت مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، بأن النادي يريد استعادته.

© Sputnik . Владимир Песня تقارير... بوغبا قد يلحق بكريستيانو رونالدو

وكان بوغبا، البالغ من العمر 25 عاما، قد انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، منذ عامين، مقابل 89 مليون إسترليني.

كما أوضحت الشبكة أن إدارة البيانكونيري، تستعد للاستغناء عن ميراليم بيانتيش، ودانييل روجاني، وماتيا كالدارا، من أجل تمويل صفقة بوغبا، خلال الميركاتو الجاري.

وأشارت أيضا إلى اقتراب رحيل الأرجنتيني، جونزالو هيجواين، مهاجم الفريق، إلى تشيلسي الإنجليزي، بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، قادما من ريال مدريد.

وانتقل رونالدو مؤخرا إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة بلغت 105 مليون يورو، بعد 9 سنوات رفقة ريال مدريد الإسباني.