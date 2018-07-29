ماذا قصد محمد صلاح بـ "الغابة الخرسانية"

أثارت أحدث تغريدة لجناح فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب المصري، محمد صلاح، حيرة متابعيه عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وأشار صلاح في تغريدته، لصورة مرسومة له في ميدان "تايمز" في مدينة نيويورك الأمريكية، وكتب معها: " Concrete jungle where dreams are made of"، أو "في الغابة الخرسانية تتحقق الأحلام".

Concrete jungle where dreams are made of…#TimesSquare pic.twitter.com/UjZoG2eQA0 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 29, 2018

​واستوحى محمد صلاح تغريدته السابقة، من كلمات أغنية "New York Concrete of Jungle"، للمطربة الأمريكية، أليشيا كيز، وتقول: "في نيويورك، الغابة الخرسانية، حيث تصنع الأحلام، لا يوجد شيء لا يمكنك فعله، أنت الآن في نيويورك، حيث ستجعلك شوارعها تشعر بأنك جديد كليا، حيث الأضواء سوف تلهمك، فلنسمع التهليل لنيويورك، نيويورك، نيويورك".

وكان النجم المصري، محمد صلاح، أعرب أمس السبت، عن سعادته بعد انضمامه لمعسكر فريقه ليفربول من أجل الاستعداد للموسم الجديد، مشددا على محاولته والجميع في ليفربول لتقديم موسم أفضل من الذي مضى.

وقال صلاح، في تصريحات نشرها "موقع ليفربول" قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد، في كأس الأبطال الدولية: "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز. أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفي أصبح أفضل".

وتألق محمد صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفا وصنع 16 هدفا.​