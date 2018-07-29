هاميلتون يفوز في المجر ويعزز صدارته لفورمولا 1

فاز لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بسباق جائزة المجر الكبرى مع فريقه مرسيدس من مركز أول المنطلقين، اليوم، الأحد، ليدخل عطلة أغسطس/آب، متقدما بفارق 24 نقطة على منافسه سيباستيان فيتل، سائق فيراري.

ووفقا لوكالة "رويترز". احتل فيتل المركز الثاني متأخرا بفارق 17.1 ثانية، بعدما نجا من اصطدام مع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قرب النهاية، والذي اصطدم مرة أخرى بالاسترالي دانييل ريتشياردو، سائق رد بول.

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وشاهد فيراري ، الذي أعلن حالة الحداد بعد وفاة سيرجيو ماركيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، الفنلندي كيمي رايكونن، ينهي السباق في المركز الثالث، في يوم جاف وحار على حلبة هانجارورينج، خارج بودابست.

وهذا هو الفوز السادس لهاميلتون في المجر، وهو رقم قياسي، والخامس هذا الموسم، ورقم 67 في مسيرته.

ولم يتعرض هاميلتون لأي تهديد في سباق حسمت نتيجته عمليا في التجارب التأهيلية، أمس، السبت، عندما حصد مرسيدس المركزين الأول والثاني عند الانطلاق، عكس التوقعات.

وقال هاميلتون في مقابلة بعد السباق، بعدما احتضن أعضاء فريقه "جئنا إلى هنا، ونحن نعلم أن فيراري سيكون سريعا للغاية، طيلة أيام السباق، لذا فإن حصولنا على هذه النقاط سنعتبرها مكافأة".

وبعد 12 سباقا يملك هاميلتون 213 نقطة مقابل 189 لفيتل.

ولعبت استراتيجية الإطارات دورا مهما على الحلبة البطيئة والمليئة بالمنعطفات، والتي يصعب فيها التجاوز مع وصول درجة حرارة أرض الحلبة إلى 50 درجة مئوية.

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وبدأ فيتل السباق مستخدما الإطارات اللينة، ليظل فترة أطول على الحلبة من ثنائي مرسيدس الذي كان قلقا من انطلاقات فيراري القوية، واختار الإطارات فائقة الليونة، التي كانت الأسرع، في البداية، لكن تتآكل بشكل أسرع.

وبعد انطلاقه من المركز الرابع، تقدم فيتل على الفور للمركز الثالث أمام رايكونن، لكنه لم يستطع تجاوز بوتاس الذي كان مثل الحائط الدفاعي بينه وبين هاميلتون.

وقال فيتل "أعتقد أننا لم نكن في المكان المناسب. أعتقد أننا كنا نستطيع منافسة هاميلتون اليوم فيما يتعلق بالسرعة في السباق.