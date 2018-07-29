هاميلتون يفوز في المجر ويعزز صدارته لفورمولا 1

ووفقا لوكالة "رويترز". احتل فيتل المركز الثاني متأخرا بفارق 17.1 ثانية، بعدما نجا من اصطدام مع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قرب النهاية، والذي اصطدم مرة أخرى بالاسترالي دانييل ريتشياردو، سائق رد بول.
وهذا هو الفوز السادس لهاميلتون في المجر، وهو رقم قياسي، والخامس هذا الموسم، ورقم 67 في مسيرته.
ولم يتعرض هاميلتون لأي تهديد في سباق حسمت نتيجته عمليا في التجارب التأهيلية، أمس، السبت، عندما حصد مرسيدس المركزين الأول والثاني عند الانطلاق، عكس التوقعات.
وقال هاميلتون في مقابلة بعد السباق، بعدما احتضن أعضاء فريقه "جئنا إلى هنا، ونحن نعلم أن فيراري سيكون سريعا للغاية، طيلة أيام السباق، لذا فإن حصولنا على هذه النقاط سنعتبرها مكافأة".
وبعد 12 سباقا يملك هاميلتون 213 نقطة مقابل 189 لفيتل.
ولعبت استراتيجية الإطارات دورا مهما على الحلبة البطيئة والمليئة بالمنعطفات، والتي يصعب فيها التجاوز مع وصول درجة حرارة أرض الحلبة إلى 50 درجة مئوية.
وبعد انطلاقه من المركز الرابع، تقدم فيتل على الفور للمركز الثالث أمام رايكونن، لكنه لم يستطع تجاوز بوتاس الذي كان مثل الحائط الدفاعي بينه وبين هاميلتون.
وقال فيتل "أعتقد أننا لم نكن في المكان المناسب. أعتقد أننا كنا نستطيع منافسة هاميلتون اليوم فيما يتعلق بالسرعة في السباق.
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