"مانشستر سيتي" يتعرض للسخرية على مواقع التواصل بسبب طقمه..صور

تعرض لاعبو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي للملابس التي ارتداها لاعبو النادي خلال فترة مشاركته في الجولة الأمريكية.

أبطال الدوري الإنجليزي الذين يقومون بجولة في الولايات المتحد الأمريكية للمشاركة بدوري كأس الأبطال، تعرضو للسخرية للملابس الذين تجولوا فيها قبل المباريات وبعده.

فعادة ما يرتدي لاعبو الأندية والمنتخبات بدلة كاملة أو طقم رياضي قبل المباريات وأثناء السفر.

إلا أن لاعبي النادي ارتدوا طقما كامل باللون الأسود، من قمصان وشورت وجوارب وأحذية، وطبع على القميص اسم النادي فقط.

وبحسب موقع الشركة المصنعة للطقم فإن سعره بحدود الـ300 جنيه أسترليني.

Run Forrest pic.twitter.com/4a97AeddZB — Darren Brown (@Dazb1874) ٢٩ يوليو ٢٠١٨

وسيواجه السيتي نظيره تشيلسي في الخامس من شهر أغسطس/آب المقبل في لقاء الدرع الخيرية.

أبطال الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي سيواجهون نظيرهم تشيلسي في الخامس من شهر أغسطس المقبل في لقاء الدرع الخيرية.



