جملة من الإصابات تضرب توتنهام الإنجليزي في جولته الأمريكية ومدربه يعلق

ودفع المدرب الأرجنتيني بجورج-كيفن نكودو في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم أمام برشلونة في كأس الأبطال الدولية، وفاز بطل الدوري الإسباني 5-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 عقب الوقت الأصلي.
وقال بوكيتينو لمحطة توتنهام التلفزيونية: "نعم، اعتقد أن إصابته بسيطة. ربما يكون مرهقا بعض الشيء لكنني أعتقد أن الإصابة ليست كبيرة".
"سننتظر…للأيام المقبلة لرؤية ماذا سيحدث"، حسبما نقلت "رويترز".
وغاب فيكتور وأنياما وإيريك لاميلا ثنائي خط وسط توتنهام عن لقاء برشلونة.
وقال بوكيتينو: "إيريك (لاميلا) تعرض لإصابة عضلية بسيطة عقب لقاء روما ولهذا السبب فقد كان موجودا معنا هنا ويحدونا الأمل ان يلعب أمام ميلانو".
وأضاف: "عاد فيكتور (وأنياما)…إلى لندن لرؤية الطبيب. اعتقد أنها نفس المشكلة التي عانى منها الموسم الماضي في ركبته".
"سنقيم حالته في الأيام القليلة الماضية وسنرى ماذا سيحدث".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)