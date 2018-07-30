جملة من الإصابات تضرب توتنهام الإنجليزي في جولته الأمريكية ومدربه يعلق

خفف ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من المخاوف بشأن طول فترة غياب لاعب الوسط موسى سيسوكو الذي عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الهزيمة أمام برشلونة في مباراة استعدادية قبل بداية الموسم وأقيمت الليلة الماضية.

ودفع المدرب الأرجنتيني بجورج-كيفن نكودو في الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم أمام برشلونة في كأس الأبطال الدولية، وفاز بطل الدوري الإسباني 5-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 عقب الوقت الأصلي.

وقال بوكيتينو لمحطة توتنهام التلفزيونية: "نعم، اعتقد أن إصابته بسيطة. ربما يكون مرهقا بعض الشيء لكنني أعتقد أن الإصابة ليست كبيرة".

"سننتظر…للأيام المقبلة لرؤية ماذا سيحدث"، حسبما نقلت "رويترز".

© REUTERS / SERGIO PEREZ برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو

وغاب فيكتور وأنياما وإيريك لاميلا ثنائي خط وسط توتنهام عن لقاء برشلونة.

وقال بوكيتينو: "إيريك (لاميلا) تعرض لإصابة عضلية بسيطة عقب لقاء روما ولهذا السبب فقد كان موجودا معنا هنا ويحدونا الأمل ان يلعب أمام ميلانو".

وأضاف: "عاد فيكتور (وأنياما)…إلى لندن لرؤية الطبيب. اعتقد أنها نفس المشكلة التي عانى منها الموسم الماضي في ركبته".

"سنقيم حالته في الأيام القليلة الماضية وسنرى ماذا سيحدث".