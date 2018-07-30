رونالدو يحط رحاله في تورينو للمشاركة بتدريبات يوفنتوس...فيديو

وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى مدينة تورينو على متن طائرة خاصة، للمشاركة بالحصة التدريبية الأولى له.

البرتغالي وصل مساء الأحد على متن طائرته الخاصة ليلتحق بناديه الجديد تحضيرا للموسم الجديد.

هذا و كان رونالدو قد منح عطلة من قبل ناديه الجديد بعد إنتهاء كأس العالم للإستمرار مع عائلته.

ومن المتوقع أن يشارك اليوم الإثنين في تدريبات " السيدة العجوز"، تحضيرا للموسم الجديد و الأول له في الدوري الإيطالي.

وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن عددا من مشجعي النادي الإيطالي و محبيه كانوا في إستقباله بالقرب من المطار.