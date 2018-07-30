رونالدو يحط رحاله في تورينو للمشاركة بتدريبات يوفنتوس...فيديو

البرتغالي وصل مساء الأحد على متن طائرته الخاصة ليلتحق بناديه الجديد تحضيرا للموسم الجديد.
هذا و كان رونالدو قد منح عطلة من قبل ناديه الجديد بعد إنتهاء كأس العالم للإستمرار مع عائلته.
ومن المتوقع أن يشارك اليوم الإثنين في تدريبات " السيدة العجوز"، تحضيرا للموسم الجديد و الأول له في الدوري الإيطالي.
وبحسب الفيديو الذي تم تداوله على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر" فإن عددا من مشجعي النادي الإيطالي و محبيه كانوا في إستقباله بالقرب من المطار.
OFFICIAL: Ronaldo had landed! pic.twitter.com/ttJGWihqb9— Juvefc.com (@juvefcdotcom) ٢٩ يوليو ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)