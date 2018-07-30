راموس يجد عملا بعد اعتزال الكرة...صورة

يقضي الإسباني ما تبقى من إجازته الصيفية لهذا العام مع أسرته وأصدقائه في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام قليلة من العودة للمشاركة في تحضيرات ناديه للموسم الجديد.
وقام راموس بنشر صورة له على صفحته الخاصة في "إنستغرام" وهو يقوم باصطياد السمك مظهرا براعته في الصيد.
ومعلقا على الصورة، قائلا: "السمكة الطائرة "سمكة باراكودا".
صحيفة "ذا صن " البريطانية لم تدع الصورة تمر ببساطة فعلقت قائلة: "الآن عرفنا ماهي وظيفة راموس بعد اعتزال كرة القدم، إنه جيد في الصيد".
يذكر بأن راموس طالب إدارة ناديه بتمديد عطلته للاحتفال بزواجه الذي أعلن عنه منذ فترة، وأرفقه بصورة على صفحته الخاصة على "إنستغرام".
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