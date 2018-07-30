معقل رياضة رفع الأثقال عالميا يعاني من مشكلة الموت المبكر لأبطاله

توفي البلغاري داميان داميانوف الحاصل على فضية بطولة العالم لرفع الاثقال سابقا، أمس الأحد، عن 39 عاما ليصبح أحدث عضو في الفريق البلغاري لرفع الأثقال، الذي كان يشكل مصدر رعب للكثيرين في فترة من الفترات، يموت في سن صغيرة.

توفي فيليشيكو شولاكوف البطل السابق لأوروبا، والذي أمضى اربع سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات، عن 35 عاما العام الماضي كما توفي ميلين دوبريف بطل اولمبياد 2004 عن نفس العمر قبلها بثلاث سنوات.

وتوفي ميهايل بتروف بطل العالم لرفع الأثقال ثلاث مرات عن 28 عاما وذلك عام 1992.

وأكد مستشفى رسمي في بلدة شومين الواقعة في شمال شرق البلاد وفاة داميانوف، وقال إن السبب في وفاته سيتم معرفته عقب تشريح الجثة.

© Sputnik . Саид Царнаев "شباب إيران" أبطال العالم في رفع الأثقال للعام الثالث على التوالي

وذكرت تقارير اعلامية محلية أن هناك شكوكا حول إصابة الرباع البلغاري بمرض خطير في الكبد والبنكرياس، بحسب مانقلت "رويترز".

واوقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال داميانوف، الذي نال مجموعة من الميداليات في بطولتي أوروبا والعالم إضافة لمجموعة من الالقاب على صعيد الناشئين، مدى الحياة بسبب انتهاكات تتعلق بالمنشطات عام 2004.

وشكلت بلغاريا معقلا عالميا في رفع الاثقال ونالت 12 لقبا أولمبيا و36 ميدالية في المجمل ما بين 1972 و2004 وهو ما يجعلها أكثر رياضة اولمبية ناجحة في البلاد.

ونالت بلغاريا 79 ميدالية ذهبية في بطولة العالم اضافة إلى 167 لقبا أوروبيا.