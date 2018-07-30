ستيفان شعراوي يكشف حقيقة رغبته في الرحيل عن روما

أنهى نجم نادي "روما" الإيطالي، ستيفان شعراوي، اليوم الإثنين، الجدل حول رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" قال الشعراوي: "أنا بخير هنا وأعتقد أنني لن أنتقل، لقد تحدثت مع النادي والمدير الفني، أنا سعيد بالبقاء في روما".

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وأضاف، "إنه فريق عظيم ومن الطبيعي أن تكون هناك الكثير من المنافسة، لكن بالنسبة لي، هذا لا يمثل مشكلة، لقد تواجدت في مثل هذه المواقف في الماضي، إنها وظيفتنا، الآن نحاول فقط أن نقدم أقصى ما لدينا من أجل روما".

وتابع "عندما يكون هناك شيء لأقوله، أفعل ذلك دائما بطريقة هادئة، لكن في الوقت نفسه، أعرف ماذا يريد المجتمع، شائعات سوق الانتقالات ليست مشكلة، حتى لو كانت لا أساس لها من الصحة".

وارتبط الشعراوي بالرحيل عن صفوف فريق العاصمة، في ظل تواجد دييغو بيروتي، بالإضافة إلى تعاقد النادي مع الموهبة الهولندية جاستن كلويفرت.