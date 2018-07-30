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20:41 30 يوليو/ تموز 2018
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    بوغبا بعد الهدف الثالث

    بوغبا يكشف سرا عن "شعره" وميداليته الذهبية في مونديال روسيا

    © Sputnik . Владимир Песня
    رياضة
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    كشف نجم منتخب فرنسا، بول بوغبا، لاعب "مانشستر يونايتد"، عن سر عدم ظهوره بقصة شعر غريبة، على غير عادته، خلال نهائيات كأس العالم في روسيا، التي توج الديوك بلقبها.

    وبحسب موقع "إيفينيج مانشستر نيوز"، أجاب لاعب "مانشستر يونايتد"، على بعض أسئلة المتابعين له على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، اليوم الإثنين، حيث يقضي إجازة بعدما شارك في 6 من 7 مباريات لمنتخب بلاده في المونديال، وأحرز هدفا أمام كرواتيا (2-4).

    بوغبا بعد الهدف الثالث
    © Sputnik . Владимир Песня
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    وتعرض بوغبا لانتقادات بسبب اهتمامه بمظهره وصوره على حسابات التواصل الاجتماعي، خلال الموسم الماضي.

    ورد بوغبا على سؤال حول غياب الألوان عن قصات شعره في المونديال بالقول: "لأني أردت السلام من أجل التركيز فقط على أدائي، وليس على شكلي، ولهذا لن يحصل أحد على أعذار، وسيتم الحكم علي من خلال كرة القدم فقط".

    وعن مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، جاءت إجابته أيضا كتأكيد لتصريحات مانشستر يونايتد، بشأن تألق بوجبا في كأس العالم، حيث قال: "أعتقد أن كأس العالم المكان المثالي للاعب مثله من أجل تقديم أفضل ما لديه".

    وأوضح "لماذا؟ لأنها بطولة مغلقة لمدة شهر، حيث يمكنه التفكير فقط في كرة القدم، ويتواجد مع زملائه في المعسكر التدريبي معزولا عن بقية العالم، يركزون فقط على كرة القدم".

    وفي رد آخر على سؤال حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة، قال بوغبا: "أعمل بجد، تفادى الكارهين، وقم بإحاطة نفسك بأناس يحبونك".

    وبين بوغبا مشاعره بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم، والفوز باللقب قائلا: "م يكن باستطاعتي تصديق ذلك، ثم شكرت الله وركضت لاحتضان زملائي".

    وأشار بوغبا، إلى أن ميداليته الذهبية التي حصل عليها خلال تتويج منتخب بلاده باللقب، موجودة حاليا مع والدته.

     واختتم: "آمل أن تعيدها إلي بعد انتهاء الإجازة".

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    الكلمات الدلالية:
    منتخب فرنسا, مورينيو, أخبار مانشستر يونايتد, أخبار الدوري الإنجليزي, بول بوغبا, مورينيو, إنجلترا
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