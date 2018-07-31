المصري صلاح يحقق حلم طفل سوري مريض...فيديو

المصري صلاح وخلال تواجده مع فريقه الإنجليزي في جولة بالولايات المتحدة الأمريكية، لبى دعوة طفل سوري مريض يعاني من مرض ضمور العضلات للقائه.
النادي الإنجليزي وعلى موقعه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطعا من فيديو للحظة لقاء الطفل بالنجم المصري.
وتحدثت والدة الطفل عن مدى حب ولدها للمصري، وشغفه بمقابلته.
With the help of @MakeAWish, 16-year-old Ammar, who is bravely battling muscular dystrophy, had the chance to meet his hero…@MoSalah. ❤️https://t.co/K2YAec6fOU pic.twitter.com/BYbXOApKzC— Liverpool FC (@LFC) ٣١ يوليو ٢٠١٨
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