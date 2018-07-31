المصري صلاح يحقق حلم طفل سوري مريض...فيديو

حقق نجم المنتخب المصري ونادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، أمنية طفل سوري مريض وذلك خلال تواجده مع فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصري صلاح وخلال تواجده مع فريقه الإنجليزي في جولة بالولايات المتحدة الأمريكية، لبى دعوة طفل سوري مريض يعاني من مرض ضمور العضلات للقائه.

النادي الإنجليزي وعلى موقعه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر مقطعا من فيديو للحظة لقاء الطفل بالنجم المصري.

وتحدثت والدة الطفل عن مدى حب ولدها للمصري، وشغفه بمقابلته.