صورة... ماذا قالت شقيقة رونالدو لميسي

تحدثت كاتيا أفييرو، شقيقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خلال حسابها عبر موقع الصور "إنستغرام" موجهة رسالة إلى خصمه اللدود اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووضعت شقيقة رونالدو صورة لها مع تصميم لشقيقها بقميص نادي يوفنتوس فريقه الجديد، وعلقت عليها: "عفوا يا فتى! هل يمكنك أن تخبرني أين تقع تورينو؟ هي ببساطة حيث يلعب الأفضل في العالم".

يذكر أن رونالدو انتقل لصفوف يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات، وبراتب سنوي 30 مليون دولار.

جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

ليونيل ميسي ⬅️ الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة. @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/Gos2xnYUcY — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨



جوائز #TheBest 👑 من FIFA:

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

كريستيانو رونالدو ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/joixEc6H8W — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨ ويتنافس الثنائي رونالدو وميسي مع ثمانية لاعبين آخرين من أجل تحقيق جائزة الأفضل وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2018، والتي ستوزع في حفل بالعاصمة البريطانية لندن في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يعلن "فيفا" عن اللاعب الفائز باللقب في حفل توزيع للجوائز في لندن يوم 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.

كما سيعلن عن قائمة قصيرة أخرى تضم 3 أسماء فقط في بداية أيلول/ سبتمبر.