صورة... ماذا قالت شقيقة رونالدو لميسي

ووضعت شقيقة رونالدو صورة لها مع تصميم لشقيقها بقميص نادي يوفنتوس فريقه الجديد، وعلقت عليها: "عفوا يا فتى! هل يمكنك أن تخبرني أين تقع تورينو؟ هي ببساطة حيث يلعب الأفضل في العالم".
يذكر أن رونالدو انتقل لصفوف يوفنتوس هذا الصيف قادما من ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات، وبراتب سنوي 30 مليون دولار.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
ليونيل ميسي ⬅️ الفائز بالدوري الأسباني وكأس ملك أسبانيا مع برشلونة. @fcbarcelona_ara pic.twitter.com/Gos2xnYUcY
جوائز #TheBest 👑 من FIFA:— FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) ٢٤ يوليو ٢٠١٨
المرشحون لجائزة أفضل لاعب:
كريستيانو رونالدو ⬅️ الفائز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية FIFA مع ريال مدريد @realmadridarab pic.twitter.com/joixEc6H8W
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)