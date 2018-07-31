"فيفا" ينشر تغريدة بشأن محمد صلاح

علق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تحقيق اللاعب المصري، محمد صلاح، لحلم طفل سوري مريض.

ونشر "فيفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة جاء فيها: ": "أخلاق رائعة من العالمي محمد صلاح، كما عودنا دائما، ومجهود كبير من منظمة MakeAwish لتحقيق حلم عمار".

⚽️أكثر من مجرّد لعبة!🤩

أخلاق رائعة من العالمي @MoSalah كما عوّدنا دائماً ومجهود كبير من منظّمة @MakeAWish لتحقيق حلم عمّار! https://t.co/sotUwTcOhd — FIFA.com — عربي (@fifacom_ar) July 31, 2018

​وحقق نجم المنتخب المصري ونادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، أمنية طفل سوري مريض وذلك خلال تواجده مع فريقه في الولايات المتحدة الأمريكية.

فخلال تواجده مع فريقه الإنجليزي في جولة بالولايات المتحدة الأمريكية، لبى المصري صلاح دعوة طفل سوري مريض يعاني من مرض ضمور العضلات للقائه.

وعلى موقعه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر النادي الإنجليزي مقطعا من فيديو للحظة لقاء الطفل بالنجم المصري.

وتحدثت والدة الطفل عن مدى حب ولدها للمصري محمد صلاح، وشغفه بمقابلته.