بعد اعترافه... ماذا قالت والدة نيمار عن وقوعه المتكرر في المونديال

Muitas vezes em nossas vidas as coisas não saem como gostaríamos, principalmente nossos sonhos e desejos. Deus fala que não devemos deixar de sonhar e acreditar, não se deixe abater e muito menos de acreditar em você mesmo, eu como mãe e acho que a maioria dos outros pais também se entristecem quando falam dos seus filhos, ainda mais quando não os conhecem. As pessoas conhecem o nome Neymar Jr, mas a pessoa em si que é você, poucos conhecem, mas eu elevo meus olhos a Deus e peço somente à ele, porque somente ele dará as respostas para tudo e todos, somos humanos, sendo assim, somos falhos. É meu filho…O cair pode ser do homem, mas o levantar é de Deus! Eu só quero que vc saiba que os planos de Deus sejam maiores e melhores que os seus, e que os teus sonhos ainda sejam realizados, porque eu creio no Deus do Impossível. Eu, sou sua maior admiradora e com todo respeito, não se abata com palavras e acusações daqueles que não tem amor ao próximo, saiba que são minoria perto das pessoas que te amam e principalmente que conhecem seu coração. Eu te amo e sempre estarei com você meu filho….Meu guerreiro!

A post shared by @ nadine.goncalves on Jul 30, 2018 at 1:02pm PDT