الاتحادان الكاميروني والعراقي يتنافسان للحصول على خدمات السويدي إريكسون

دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم بمفاوضات رسمية مع المدرب السويدي المخضرم، سفين جوران إريكسون، المدرب الفني السابق لمنتخب إنجلترا.

نشر الموقع الرسمي للاتحاد العراقي بكرة القدم، خبر التفاوض مع السويدي بلجنة مؤلفة من شرار حيدر وفالح موسى وغالب الزاملي.

© Sputnik . Nazek Mohammed العبادي يرحب بقرار الفيفا برفع الحظر عن الملاعب العراقية

وأضاف الموقع: "إنه وبعد مفاوضات صعبة ومطولة جدا تناولت خلالها مختلف الجوانب الفنية والإدارية والمالية وبيان رؤية الاتحاد للمرحلة المقبلة وكذلك الاستماع إلى وجهة نظر المدرب لما طرحته اللجنة.

وهناك تفاصيل مهمة جدا سيتم طرحها على طاولة مجلس ادارة الاتحاد الذي سيكون رأيه هو الحد الفاصل في كل ما تم طرحه."

من جهتها قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن مسؤولين من الإتحاد الكاميروني دخلوا على خط التعاقد مع السويدي، لتعويض رحيل المدرب البلجيكي، هوغو بروس، بحسب مانقلت صحيفة "آس".

وأكد الاتحاد الكاميروني أنه ما زال يفاضل بين عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين أصحاب الخبرة الكبيرة، وأنه سيختار المدرب الجديد للمنتخب خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر بأن السويدي بدأ بتدريب المنتخبات بداية مع منتخب إنجلترا من 2001 وحتى 2006، ثم المكسيك وساحل العاج.