تعرف على لعبة "فانتازي" والمصري صلاح الأغلى فيها

أنشأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتعاون مع شركة "EA Sports"، لعبة بإسم "فانتازي"، وهي لعبة تتيح لمحبي الدوري الإنجليزي بإختيار تشكيلتهم المفضلة من لاعبي الدوري المحلي.

والتشكيلة تتضمن 15 لاعبا، ويتم احتساب النقاط عن طريق مايحققه هؤلاء اللاعبون خلال جولات البطولة.

© Sputnik . Alexander Vilf مدرب فرنسي مرشح لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

وتحديد الفائز سيتم بنهاية كل موسم، حيث سيكون الفائز من إستطاع جمع أكبر عدد من النقاط.

وتمنح الشركة الراعية للعبة عددا من الجوائز للفائزين ومنها رحلة الى إنجلترا لـ7 أيام وعدد من الهدايا التذكارية.

وتتيح اللعبة للراغبين بالمشاركة بها، بأن يصبحوا بمثابة المدربين وليس كمشاهدين فقط.

ويتم إحتساب النقط بطرق مختلفة فتسجيل الأهداف للاعب اخترته يمنحك نقاطا وهذه النقاط تختلف ما بين لاعب الهجوم وخط الوسط وحتى حارس المرمى.

كما وتختلف أسعار اللاعبين في اللعبة نظرا لأدائهم على الواقع ويعتبر المصري صلاح أغلى اللاعبين وبعده يأتي رحيم ستيرلينغ.