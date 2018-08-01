الحكم بالسجن على لاعب منتخب المغرب لتورطه في مقتل مواطن

أصدرت محكمة مغربية حكمها بسجن أمين حارث، لاعب فريق "شالكة" الألماني ومنتخب المغرب، أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ لتورطه في حادث سير أدى لمقتل شخص.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar قرار هام لملك المغرب يتعلق بأحد وزراء الحكومة

ووفقا لما نشرته " هسبرس "، كان حارث برفقة شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 14 عاما، عندما صدم شخصا في مراكش أواخر يونيو/ حزيران الماضي، مما تسبب في وفاته.

وأدانت المحكمة حارث، لسماحه لشقيقه القاصر بالقيادة دون رخصة، كما فرضت عليه أيضا غرامة 8600 درهم مغربي.

وعاد اللاعب إلى معسكر فريقه "شالكة" الألماني، بعد أن كان جواز سفره مصادرا من قبل السلطات.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ21 عاما شارك مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018، وخاض مباراة وحيدة ضد إيران.