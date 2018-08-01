راسل يسجل زمنا قياسيا غير رسمي على حلبة هانجارورينج خلال اختبارات فورمولا 1

وبحسب وكالة "رويترز". قطع متصدر بطولة فورمولا 2 البريطانية 116 لفة، ليحقق رقما قياسيا، غير رسمي، للحلبة وبلغ دقيقة واحدة و15.575 ثانية، عقب ثلاثة أيام من فوز مرسيدس بسباق جائزة المجر الكبرى، مع مواطنه لويس هاميلتون.
وهاميلتون متصدر بطولة العالم هو البريطاني الوحيد المشارك في بطولة العالم لفورمولا 1، في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن يشارك راسل في البطولة الموسم المقبل، وسيكون ذلك مع فريق وليامز البطل السابق، والمدعوم بمحركات مرسيدس.
وكان كيمي رايكونن، سائق فيراري، وبطل العالم 2007، هو ثاني أسرع سائق بعد أن سجل دقيقة واحدة و15.649 ثانية
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)