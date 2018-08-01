راسل يسجل زمنا قياسيا غير رسمي على حلبة هانجارورينج خلال اختبارات فورمولا 1

سجل جورج راسل، السائق الاحتياطي في مرسيدس أسرع زمن للفة على حلبة هانجارورينج، خارج بودابست، في اليوم الأخير من اختبارات أقيمت ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة "رويترز". قطع متصدر بطولة فورمولا 2 البريطانية 116 لفة، ليحقق رقما قياسيا، غير رسمي، للحلبة وبلغ دقيقة واحدة و15.575 ثانية، عقب ثلاثة أيام من فوز مرسيدس بسباق جائزة المجر الكبرى، مع مواطنه لويس هاميلتون.

© REUTERS / BRANDON MALONE فورمولا1 تترقب موسما مثيرا في غياب إكليستون وحامل اللقب

وكان راسل (20 عاما) يستخدم الإطارات مفرطة الليونة الخاصة ببيريلي، وهي الأسرع من بين كافة الإطارات، والتي لم تكن متاحة للسائقين في السباق.

وهاميلتون متصدر بطولة العالم هو البريطاني الوحيد المشارك في بطولة العالم لفورمولا 1، في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن يشارك راسل في البطولة الموسم المقبل، وسيكون ذلك مع فريق وليامز البطل السابق، والمدعوم بمحركات مرسيدس.

وكان كيمي رايكونن، سائق فيراري، وبطل العالم 2007، هو ثاني أسرع سائق بعد أن سجل دقيقة واحدة و15.649 ثانية