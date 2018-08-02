"عائلتي أولا"...مارسيال يواجه "الشياطين الحمر" ويتعرض لغرامة

فرضت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقوبة على الفرنسي مهاجم النادي، أنتوني مارسيال، الذي غادر معسكر النادي في جولته الأمريكية.

غادر الفرنسي معسكر النادي لدى معرفته بخبر نقل زوجته إلى المشفى من أجل وضع مولوده الأول، لكنه لم يعد للمعسكر.

وعلق الفرنسي على حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: " شكرا لكم جميعا على تعليقاتكم، طفلي الصغير بخير، أما بالنسبة لأمه فقد كان وضعها صعبا، لكن شكرا لله، الأمر الآن أفضل. آسف، عائلتي تأتي في المقام الأول لدي، وغدا

أعود لمانشستر".

Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien, pour la maman ça était plus difficile mais Grâce à Dieu elle va mieux maintenant. Desolé mais ma famille passera toujours avant Tout… Retour demain à Manchester 💪🏾 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) ١ أغسطس ٢٠١٨

من جهته فرض النادي الإنجليزي غرامة وصلت إلى 180 ألف جنيه استرليني، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

يذكر بأن اسم اللاعب ارتبط أخيرا بالعديد من الأندية الراغبة بالتعاقد معه، وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام وتشيلسي الإنجليزيان.