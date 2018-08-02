كولينا يستقيل من رئاسة لجنة الحكام بـ"يويفا" وإيطالي يرثه

أعلن الحكم الإيطالي الشهير ورئيس لجنة حكام الاتحادي الأوروبي، بييرلويجي كولينا، استقالته من منصبه الإداري لأسباب شخصية.

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قائلا فيه: "إن كولينا تمكن من تحقيق طفرات مهمة في التحكيم، كما أنه أشرف، بالإضافة لأوجه عديدة، على إنشاء مركز التميز التحكيمي".

وأضاف: "أنشأ اليويفا برامج للإشراف على الحكام وتطويرهم بهدف تحسين قدراتهم الفنية والبدنية والتغذية، بالإضافة لمعرفة الفريقين طرفي كل مباراة".

وصرح كولينا بعد قراره، قائلا: "كان شرفا لي العمل كرئيس للجنة الحكام باليويفا خلال الثماني السنوات الماضية، فخور للغاية بالنتائج التي حققناها إلى جانب زملائي الحكام، وداخل اللجنة، أريد أن أشكر اليويفا على الدعم الكبير للحكام خلال تلك السنوات، وأيضا كل الحكام

على التزامهم الرائع".

From everyone at UEFA, Thanks for everything, Pierluigi 👏



And a warm welcome to Roberto! 👋 https://t.co/M09NIOjZdP — UEFA (@UEFA) ١ أغسطس ٢٠١٨

وأعلن "يويفا" عن تعيين الإيطالي روبرتو روسيتي صاحب الـ50 عاما كخليفة لمواطنه في منصبه الإداري، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

روسيتي الذي حصل على جائزة أفضل حكم في العالم عام 2008 من قبل الاتحاد الدولي، بالإضافة كونه المسؤول عن عمل حكام الفيديو في مونديال روسيا وترؤسه للجنة الحكام في إيطاليا لمدة عامين.