كوبر مدرب الفراعنة السابق يحط رحاله في آسيا

أعلن اتحاد أوزبكستان لكرة القدم التعاقد مع هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقاد كوبر، مدرب بلنسية الإسباني السابق، منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم هذا الصيف لأول مرة منذ 1990 كما بلغ نهائي كأس الأمم الأفريقية العام الماضي.

وسيحاول كوبر قيادة أوزبكستان للوصول إلى كأس العالم لأول مرة.

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وأكد اتحاد أوزبكستان، أمس الأربعاء، أنه سيقدم المدرب الأرجنتيني البالغ عمره 62 عاما لوسائل الإعلام في طشقند يوم الاثنين المقبل.

وانضمت أوزبكستان للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1994، لكنها لم تترك بعد بصمة واضحة على الصعيد القاري، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأصبح كوبر أول مدرب أجنبي يقود أوزبكستان منذ رحيل الروسي فاليري نبومنياتشي في 2006، وسيتولى المسؤولية خلفا للمدرب المؤقت تيمور كابادزه.

وسيقود كوبر أوزبكستان في كأس آسيا في الإمارات، مطلع العام المقبل، حيث سيلعب في نفس المجموعة مع اليابان وعمان وتركمانستان.