صفقة تبادلية ضخمة تنعش الدوري الإيطالي لكرة القدم (فيديو+صور)

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الأرجنتيني وصل صباح اليوم إلى عيادة ميلان، للخضوع للفحوص الطبية قبل توقيع العقد الجديد.
بيبيتا بقميص ميلان 🔴⚪️— جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢ أغسطس ٢٠١٨
(📸: @acmilan) pic.twitter.com/RuAABekY9c
وأشارت العديد من التقارير إلى أن هيجواين سينضم إلى ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 18 مليون يورو، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 36 مليون يورو.
وتوصل ناديا يوفنتوس وميلان الإيطاليين لصفقة تبادلية، تتمثل بعودة بونوتشي لصفوف يوفنتوس، مقابل انضمام هيغواين وكالدارا إلى ميلان.
بونوتشي هنا مرة أخرى ⚪️⚫️ pic.twitter.com/l7iU9aAsFX— جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢ أغسطس ٢٠١٨
الضلع الثالث في الصفقة الثلاثية، ماتيا كالدارا يصل ميلانو لبدء رحلته الجديدة مع الروسونيري 🔴⚫️— جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢ أغسطس ٢٠١٨
(🎥: @MilanEye) pic.twitter.com/npVJALfxJm
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