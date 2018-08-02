صفقة تبادلية ضخمة تنعش الدوري الإيطالي لكرة القدم (فيديو+صور)

وصل الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، الى العيادة الطبية لنادي ميلان الإيطالي لإجراء الفحوص الطبية المتعلقة بانتقاله لنادي ميلان، قادما من نادي يوفنتوس.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الأرجنتيني وصل صباح اليوم إلى عيادة ميلان، للخضوع للفحوص الطبية قبل توقيع العقد الجديد.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن هيجواين سينضم إلى ميلان، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل 18 مليون يورو، مع خيار الشراء في نهاية الموسم، مقابل 36 مليون يورو.

وتوصل ناديا يوفنتوس وميلان الإيطاليين لصفقة تبادلية، تتمثل بعودة بونوتشي لصفوف يوفنتوس، مقابل انضمام هيغواين وكالدارا إلى ميلان.

بونوتشي هنا مرة أخرى ⚪️⚫️ pic.twitter.com/l7iU9aAsFX — جول العربي — Goal (@GoalAR) ٢ أغسطس ٢٠١٨

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