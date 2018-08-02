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18:02 02 أغسطس/ أب 2018
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    نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح

    محمد صلاح يرد على "الإنذار النهائي" من ريال مدريد

    © REUTERS / Brad Penner
    رياضة
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    كشفت تقارير صحفية عن أن الجناح المصري ولاعب "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، رد على ما وصف بـ"الإنذار النهائي" من ريال مدريد.

    ​وقدم محمد صلاح، (25 عاما)، موسما استثنائيا مع ليفربول، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" وأفضل لاعب بالبطولة، وسجل نحو 44 هدفا مع الريدز في جميع المسابقات، ما دفع النادي الإنجليزي لتمديد عقده ومنحه راتبا قياسيا، بعدما تزايدت تقارير عديدة حول احتمال انتقاله وربطته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني وأندية عديدة كبرى.

    نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح
    © REUTERS / Brad Penner
    هذا ما قاله محمد صلاح عن الموسم الجديد مع ليفربول
    وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية بدورها إن رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد كان في الواقع "الإنذار النهائي" لمدرب الفريق الجديد جوليان لوبتيجي، الذي لا يزال يبحث عن بديل مناسب لنجمه البرتغالي الراحل.

    ونقلت الصحيفة الإسبانية عن أحد المقربين من مدرب الريال الجددي قوله إنه أول طلباته عن توليه الإدارة الفنية للفريق الإسباني، هو فتح قنوات تواصل مع نجم ليفربول محمد صلاح.

    وقالت "الباييس" إن محمد صلاح لم يرفض العرض رسميا، لكن كان رد "قاطعا" بتوقيعه عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول حتى موسم 2023.

    وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن قرار محمد صلاح، أصاب لوبتيجي وإدارة الريال بالإحباط.

    وقالت أيضا إن ريال مدريد بدأ في البحث عن بديل محمد صلاح، إيدن هازارد، الذي أعرب عن رغبته في مغادرة فريقه اللندني "تشيلسي" إلى ريال مدريد، لكن ما يعطل الصفقة هو إصرار البلوز على مبلغ 187 مليون دولار أمريكي، مقابل انتقال اللاعب، وهو ما رفضه المرينغي بصورة قاطعة.

    وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يضع الريال في مأزق كبير من احتمالية انتهاء موسم الانتقالات الصيفي من دون عقد النادي الملكي أي صفقة كبرى، تعوض رحيل نجمه كريستيانو رونالدو.

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