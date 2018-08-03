النيجيري موسى ينتقل لصفوف النصر السعودي

أعلن النادي الرياضي السعودي "النصر"، اليوم الجمعة، أن لاعب الهجوم بنادي الجيش الرياضي المركزي الروسي "تسيسكا" أحمد موسى، انتقل للعب في نادي "النصر" بمدينة الرياض.

موسكو-سبوتنيك. وجاء على موقع التواصل الاجتماعي للنادي السعودي في "تويتر"، بأن "العقد الموقع مع المهاجم النيجيري الذي يبلغ من العمر 25 عاما يمتد لأربع سنوات".

وكان النادي الإنجليزي "ليستر سيتي" يمتلك اللاعب موسى، بعد انتقاله إليه من نادي الجيش الرياضي المركزي الروسي عام 2016

#ALNASSR signed a four year contract with Nigerian left winger and former @LCFC player Ahmed Musa @Ahmedmusa718, welcome to the Global Club Ahmed! pic.twitter.com/03gAQvOW6q — AlNassr FC (@AlNassrSaudiFCe) ٢ أغسطس ٢٠١٨

وخلال عام ونصف، أجرى اللاعب 21 مباراة في إطار بطولة إنجلترا، مسجلا هدفين.

وفي ربيع هذا العام لعب موسى مع نادي الجيش الرياضي المركزي الروسي "تسيسكا" من جديد 16 مباراة رسمية محرزاً 7 أهداف.