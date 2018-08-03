وكيل مودريتش يرغب رحيل اللاعب مجانا عن الملكي

يسعى وكيل أعمال اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، إلى محاولة انتقاله لنادي إنتر ميلان الإيطالي مجانا.

فبحسب موقع صحيفة "آس" الإسبانية، ونقلا عن برنامج "سير" التلفزيونية، فإن وكيل أعمال اللاعب الكرواتي اجتمع مع وكلاء النادي الإيطالي لبحث أمور العقد، ويحاول بأن يرحل موكله مجانا عن النادي الملكي.

© REUTERS / ANTONIO BRONIC مفاجأة...مودريتش يستعد للحاق برونالدو للدوري الإيطالي

وبحسب البرنامج، فإن إدارة النادي الإيطالي لا ترغب بحدوث أي مشاكل مع إدارة النادي الإسباني.

من جهتها علقت إدارة النادي الملكي، قائلة بأن اللاعب ليس للبيع، وفي حال أراد فريق الحصول على خدماته فإنه يجب عليه دفع مبلغ يصل إلى 750 مليون يورو.

يذكر بأن الكرواتي مودريتش فاز مع منتخب بلاده بفضية مونديال روسيا بعد خسارته في المباراة النهائية بأربعة أهداف لاثنين أمام المنتخب الفرنسي.