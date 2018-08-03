ساري يقرر منع نجمي تشيلسي من المغادرة للملكي

نقلت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، الإيطالي ماوريتسيو ساري، الاجتماع بنجمي الفريق البلجيكيين تيبو كورتوا (الحارس) وإيدن هازارد لإقناعهما بالبقاء في صفوف البلوز.

يعتبر اللاعبان هدفين أساسيين لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حيث يرغب النادي الملكي في الحصول على خدمات الحارس البلجيكي مقابل 45.5 مليون دولار أمريكي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

© REUTERS / PAUL HANNA شرط ريال مدريد لضم هازارد وإيكاردي

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اللاعبين سيلتحقان بمركز التدريب الخاص بالنادي الإنجليزي، اليوم الجمعة.

وكانت العديد من التقارير التي تحدثت عن رغبة الإيطالي بالحديث مع كلا اللاعبين لإقناعهما بالبقاء، قبل مباراة الدرع الخيرية والتي سيواجه فيها تشيلسي نادي مانشستر سيتي في افتتاح الموسم الجديد.

كما أكدت الصحيفة بأن مسؤولي تشيلسي أقل تعنتا بمسألة رحيل الحارس في حال تم العثور على بديل مناسب، على عكس موقفهم تجاه هازارد حيث لا يفضلون التخلي عنه تحت أي عرض.