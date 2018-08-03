ساري يقرر منع نجمي تشيلسي من المغادرة للملكي

يعتبر اللاعبان هدفين أساسيين لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
حيث يرغب النادي الملكي في الحصول على خدمات الحارس البلجيكي مقابل 45.5 مليون دولار أمريكي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن اللاعبين سيلتحقان بمركز التدريب الخاص بالنادي الإنجليزي، اليوم الجمعة.
وكانت العديد من التقارير التي تحدثت عن رغبة الإيطالي بالحديث مع كلا اللاعبين لإقناعهما بالبقاء، قبل مباراة الدرع الخيرية والتي سيواجه فيها تشيلسي نادي مانشستر سيتي في افتتاح الموسم الجديد.
كما أكدت الصحيفة بأن مسؤولي تشيلسي أقل تعنتا بمسألة رحيل الحارس في حال تم العثور على بديل مناسب، على عكس موقفهم تجاه هازارد حيث لا يفضلون التخلي عنه تحت أي عرض.
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