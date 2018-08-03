بالفيديو... أهداف مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

حقق بيراميدز فوزا قاتلا، على حساب مضيفه إنبي، بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، في استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لبيراميدز، لاعبه محمد مجدي "أفشة"، في مرمى فريقه السابق إنبي، بالدقيقة 90+3.

وسدد "أفشة" كرة قوية من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء فشل حارس إنبي في التصدي لها.

وبذلك حصد بيراميدز على أول 3 نقاط له بالدوري المصري، ليتقاسم الصدارة بعد الجولة الأولى، مع الإنتاج الحربي والمصري وسموحة