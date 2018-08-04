تسجيل
09:09 04 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ

    بعد أول فوز لفريقه "بيراميدز"... تركي آل الشيخ يهاجم الجميع ويطالب بإسقاط الأقنعة (فيديو)

    © Photo / Facebook/ Turkalalshik
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لم ينتظر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، إلا ساعات قليلة بعد فوز فريقه المصري الجديد "بيراميدز"، إلا وخرج ليهاجم الجميع ويطالب بإسقاط "الأقنعة".

    وكان بيراميدز قد حقق أول انتصار له في الدوري المصري، مساء أمس الجمعة 3 أغسطس/ آب، على فريق إنبي بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

    استاد كرة القدم
    © Sputnik . Alexey Kudenko
    بالفيديو... أهداف مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري
    وخرج تركي آل الشيخ، في تصريحات على قناة "بيراميدز"، هاجم فيها المحلل الرياضي طه إسماعيل، ومدير تعاقدات النادي الأهلي المصري، محمد فضل، ولاعب الأهلي السابق، عماد متعب، ولاعبي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد فتحي.

    وقال تركي آل الشيخ: "لا أعرف لماذا يتحدث الكل عن عدم إعجابه ببيراميدز؟ نحن مازلنا في البداية. انتصرنا بفضل روح الفانلة الزرقاء".

    وتابع "محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز وهو يمثل أحد الأندية، فلتبعدوا النادي حتى لا يحسب كلامنا على النادي عندما نتحدث عن محمد فضل".

    ومضى "محمد فضل الذي يقول أنه ليس مقتنعا بالتجربة، يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك".

    ثم بدأ تركي آل الشيخ في الهجوم على لاعب الأهلي المعتزل: "عماد متعب فعل نفس الشيء لأنه يريد العمل في القناة ويريد مني تنظيم مباراة اعتزاله، وعندما رفضت، غرد على حسابه على تويتر ليقول: لا تغير مبادئك".

    وواصل:

    أريد كشف كل تلك الأقنعة أمام الجميع.

    ثم اتجه المسؤول السعودي للهجوم على لاعبي الأهلي الحاليين سعد الدين سمير وأحمد فتحي: "سعد سمير وأحمد فتحي كانا يريدان الانضمام إلى بيراميدز قبل نهاية القيد وتحدثا مع الوكيل من أجل ذلك. لماذا تكذبون على الجميع؟".

    وتابع "لست غاضبا من الانتقادات. أريد فقط كشف جميع الأشخاص أمام الكل بلا أقنعة زائفة".

    وهاجم كذلك تركي آل الشيخ المحلل الرياضي طه إسماعيل، بقوله: "طه إسماعيل ينتقد بيراميدز، وهو يأتي من زمن لم يكن الأوفسايد (التسلل) يحتسب فيه".

    واختتم تركي آل الشيخ بقوله

    إذا كنتم ترون أن تجربة بيراميدز ليست ناجحة، فهذه أموالنا ولنا الحرية فيما نفعل.

    ورد محمد فضل على تصريحات تركي آل الشيخ في تصريحات لمواقع محلية، قائلا: "لن أرد هذه المرة علي هجوم تركي آل الشيخ ضدي احتراما للشعب السعودي لاسيما وأنه يشغل منصب كبير في السعودية".

    تركي آل شيخ مع محمود الخطيب
    © Photo / https://www.facebook.com/pg/Turkialalshik
    تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي مجددا: "كفاية عجرفة"
    وتابع "إذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخري في حقي وهاجمني فلن التزم الصمت وسأرد بقوة، أنا راجل قانون وأعرف اجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان".

    ومضى "لكن اقسم بالله العظيم لم أطلب من أحد الانضمام لقناة بيراميدز، هذا كلام لا أساس له من الصحة، وعليه أن يثبت صحة كلامه والبينة علي من أدعى… اثبت كلامك".

    واختتم "استمرار تركي آل الشيخ في الهجوم على مسؤولى الأندية المصرية سيؤثر سلبا على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، لذا أقول له كفى هجوما، والسؤال هنا لماذا يتابع تركي آل الشيخ قناة أون سبورت ياريت يركز في قناته بيراميدز".

    انظر أيضا:

    تركي آل الشيخ يهاجم إدارة الأهلي مجددا: "كفاية عجرفة"
    تطور مفاجئ في أزمة النادي "الأهلي" مع تركي آل الشيخ
    تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زواجه من فنانة مصرية (فيديو)
    تركي آل الشيخ يعلن "رسميا" ضم الشناوي وفتحي لنادي بيرامدز المصري
    قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن الأهلي المصري ورئيسه (فيديو)
    أول تعليق من تركي آل الشيخ عن نادي الأهرام ومنافسة الأهلي والزمالك
    أول تعليق من تركي آل الشيخ عقب فوز السعودية على مصر... تحدث عن الحضري وصلاح (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    نادي بيراميدز, أخبار الأهلي, أهداف مباراة, أخبار رياضة, أهداف الدوري المصري, أهداف, الدوري المصري, الأهلي, أحمد فتحي, تركي آل الشيخ, عماد متعب, السعودية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك