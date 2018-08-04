بعد أول فوز لفريقه "بيراميدز"... تركي آل الشيخ يهاجم الجميع ويطالب بإسقاط الأقنعة (فيديو)

لم ينتظر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، إلا ساعات قليلة بعد فوز فريقه المصري الجديد "بيراميدز"، إلا وخرج ليهاجم الجميع ويطالب بإسقاط "الأقنعة".

وكان بيراميدز قد حقق أول انتصار له في الدوري المصري، مساء أمس الجمعة 3 أغسطس/ آب، على فريق إنبي بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء.

© Sputnik . Alexey Kudenko بالفيديو... أهداف مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

وخرج تركي آل الشيخ ، في تصريحات على قناة "بيراميدز"، هاجم فيها المحلل الرياضي طه إسماعيل، ومدير تعاقدات النادي الأهلي المصري، محمد فضل، ولاعب الأهلي السابق، عماد متعب، ولاعبي الأهلي سعد الدين سمير وأحمد فتحي.

وقال تركي آل الشيخ: "لا أعرف لماذا يتحدث الكل عن عدم إعجابه ببيراميدز؟ نحن مازلنا في البداية. انتصرنا بفضل روح الفانلة الزرقاء".

وتابع "محمد فضل يعمل في قناة أخرى تنقل الدوري، ويخرج وينتقد تجربة بيراميدز وهو يمثل أحد الأندية، فلتبعدوا النادي حتى لا يحسب كلامنا على النادي عندما نتحدث عن محمد فضل".

ومضى "محمد فضل الذي يقول أنه ليس مقتنعا بالتجربة، يريد العمل في قناة بيراميدز ويتحدث مع من يعمل معي من أجل ذلك".

ثم بدأ تركي آل الشيخ في الهجوم على لاعب الأهلي المعتزل: "عماد متعب فعل نفس الشيء لأنه يريد العمل في القناة ويريد مني تنظيم مباراة اعتزاله، وعندما رفضت، غرد على حسابه على تويتر ليقول: لا تغير مبادئك".

وواصل:

أريد كشف كل تلك الأقنعة أمام الجميع.

ثم اتجه المسؤول السعودي للهجوم على لاعبي الأهلي الحاليين سعد الدين سمير وأحمد فتحي: "سعد سمير وأحمد فتحي كانا يريدان الانضمام إلى بيراميدز قبل نهاية القيد وتحدثا مع الوكيل من أجل ذلك. لماذا تكذبون على الجميع؟".

وتابع "لست غاضبا من الانتقادات. أريد فقط كشف جميع الأشخاص أمام الكل بلا أقنعة زائفة".

وهاجم كذلك تركي آل الشيخ المحلل الرياضي طه إسماعيل، بقوله: "طه إسماعيل ينتقد بيراميدز، وهو يأتي من زمن لم يكن الأوفسايد (التسلل) يحتسب فيه".

واختتم تركي آل الشيخ بقوله

إذا كنتم ترون أن تجربة بيراميدز ليست ناجحة، فهذه أموالنا ولنا الحرية فيما نفعل.

ورد محمد فضل على تصريحات تركي آل الشيخ في تصريحات لمواقع محلية، قائلا: "لن أرد هذه المرة علي هجوم تركي آل الشيخ ضدي احتراما للشعب السعودي لاسيما وأنه يشغل منصب كبير في السعودية".

وتابع "إذا أخطأ تركي آل الشيخ مرة أخري في حقي وهاجمني فلن التزم الصمت وسأرد بقوة، أنا راجل قانون وأعرف اجيب حقي كويس، المرة القادمة سيكون ردي عليه بالقانون واللسان".

ومضى "لكن اقسم بالله العظيم لم أطلب من أحد الانضمام لقناة بيراميدز، هذا كلام لا أساس له من الصحة، وعليه أن يثبت صحة كلامه والبينة علي من أدعى… اثبت كلامك".

واختتم "استمرار تركي آل الشيخ في الهجوم على مسؤولى الأندية المصرية سيؤثر سلبا على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، لذا أقول له كفى هجوما، والسؤال هنا لماذا يتابع تركي آل الشيخ قناة أون سبورت ياريت يركز في قناته بيراميدز".