تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر لسباحة الصدر في بطولة أوروبا

© AP Photo / Lefteris Pitarakis مهرجان السباحة العابرة للقارات عبر مضيق البوسفور(فيديو)

سجل البريطاني آدم بيتي رقما قياسيا عالميا لسباق 100 متر صدرا، اليوم السبت 4 آب/ أغسطس، وبلغ 57 ثانية ليفوز بالميدالية الذهبية للسباق الذي أقيم اليوم ضمن بطولة أوروبا للسباحة في جلاسجو. بحسب ما ذكرته رويترز.

واختصر السباح البالغ من العمر 23 عاما، الذي بات أكثر سباح هيمنة على فئة الصدر على مدار تاريخ الرياضة حتى الآن، 0.13 ثانية من الرقم القياسي السابق الذي كان قد سجله في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.