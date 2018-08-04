شاهد... محمد صلاح يتعرض لمقلب

تعرض لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لمقلب من نجم نادي ليفربول السابق، روبي فاولر، أثناء إجرائه للقاء تلفزيوني.

وأثناء إدلاء صلاح بتصريحات لقناة نادي ليفربول، قبل المباراة الودية مع فريق مانشستر يونايتد، في كأس الدولية للأبطال، فاجأ فاولر "الفرعون المصري" بالظهور أمامه وهو واضع شعر مستعار مجعد.

وما أن رأى محمد صلاح فاولر وهو مرتدي الشعر المستعار، حتى عبر عن دهشته، وضحك بشدة، وقال إنه أشبه بشعره.

وفاز فريق ليفربول على مانشستر يونايتد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما السبت 28 يوليو/ تموز، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان محمد صلاح قد أعرب عن سعادته بعد انضمامه لمعسكر فريقه ليفربول من أجل الاستعداد للموسم الجديد، مشددا على محاولته والجميع في ليفربول لتقديم موسم أفضل من الذي مضى.